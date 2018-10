Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 26. októbra (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu Inter Miláno predĺžilo zmluvy so šesticou hráčov.V mužstve "nerazzurri", kde pôsobí aj slovenský reprezentant Milan Škriniar, bude naďalej pokračovať brazílsky obranca Joao Miranda, ktorý sa dohodol na spolupráci do roku 2020.Do roku 2021 predĺžil zmluvu Talian Antonio Candreva a ešte o jeden rok dlhšie by mali v Miláne ostať aj stredopoliari Marcelo Brozovič a Matias Vecino. Dvojica hráčov Henrique Dalbert a Roberto Gagliardini sa dohodli na päťročnom kontrakte.V najbližšom zápase sa Milánčania predstavia v pondelok na pôde Lazia Rím v rámci 10. kole najvyššej talianskej futbalovej súťaže.