Inter Miláno zrušil tlačovú konferenciu v reakcii na článok v denníku

Na archívnej snímke tréner Interu Miláno Antonio Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 15. decembra (TASR) - Vedenie futbalového klubu Inter Miláno zrušilo plánovanú sobotňajšiu konferenciu pred nedeľňajším (15.12.) ligovým zápasom Serie A na ihrisku Fiorentiny (20.45 h). Manažment" ako dôvod uviedol, ktorý vyšiel v známom talianskom športovom denníku.uviedol klub vo vyhlásení na Twitteri v čase, keď novinári čakali na začiatok tlačovej konferencie." ozrejmil klub.V článku cituje denník slová fanúšika Bologne, vysmievajúceho sa z prehry Interu s Barcelonou v Lige majstrov. Fanúšik si podľa svojich slov ". Poukazuje tiež na to, že Conte je preceňovaný, podľa neho napriek víťazstvám so svojimi tímami nikdy nehral dobrý futbal. Upozornil navyše, že i napriek 150 miliónom eur, ktoré do klubu naliali čínski majitelia, nebol Inter schopný poraziť doma Slaviu Praha a prehral s Borusiou Dortmund.Redaktor denníka Italo Cucci prilial olej do ohňa svojím komentárom, v ktorom neúspech v Lige majstrov vysvetľuje tým, že Inter pustil argentínskeho útočníka Maura Icardiho do Paríža Saint- Germain.Corriere dello Sport už na začiatku mesiaca čelil veľkej kritike za svoj kontroverzný titulok "" pred zápasom Interu s AS Rím, doplnený o obrázok dvojice Romelo Lukaku a Chris Smalling - hráčov čiernej pleti v oboch tímoch.Inter má v súčasnosti dvojbodový náskok pre Juventusom v Serii A, no zo štyroch talianskych tímov je jediný, ktorý sa nedostal do šestnásťfinále Ligy majstrov.