Inter nevyužil zaváhanie Juventusu, Conte: Nepozeráme na druhých

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 27. októbra (TASR) - Súboj slovenských futbalových reprezentantov Milana Škriniara a Juraja Kucku v sobotnom zápase talianskej Serie A skončil nerozhodne. Domáci Inter Miláno síce viedol, ale napokon remizoval s Parmou 2:2. Nevyužil tak zaváhanie Juventusu Turín a v ligovej tabuľke je druhý.Zverenci trénera Antonia Conteho sa dostali do vedenia po tečovanej strele Antonia Candrevu v 23. minúte, no Parma zásahmi Yanna Karamoha a Gervinha už o sedem minút viedla.povedal po zápase Conte. Bod pre "nerazzurri" zariadil po zmene strán Romelu Lukaku, ktorý strelil šiesty gól v tejto ligovej sezóne.Inter sa mohol v prípade trojbodového víťazstva dostať na čelo tabuľky. Podľa Conteho však tlak nemal vplyv na mužstvo:Tréner hostí Roberto D'Aversa bol s bodom zo San Sira spokojný. O to viac, že viacero jeho zverencov bojovalo so zdravotnými problémami, medzi nimi aj Kucka.Nie príliš vydarený zápas má za sebou aj úradujúci majster Juventus Turín. "Stará dáma" sa predstavila na pôde nováčika z Lecce, no príliš neohúrila a napokon si odviezla iba bod za remízu 1:1. Zápas rozhodli dva momenty v šestnástkach na oboch stranách. Najprv v 50. minúte po konzultácii s VAR odpískal hlavný rozhodca Paolo Valeri pokutový kop v prospech domácich, o šesť minút neskôr zahral v pokutovom území rukou Matthis de Ligt. Paulo Dybala aj Marco Mancosu zvládli úlohu exekútorov a stanovili výsledok duelu.Juventus hral bez svojej najväčšej hviezdy Cristiana Ronalda. Tridsaťštyrirročný Portugalčan dostal voľno.vysvetlil tréner Juventusu Maurizio Sarri. Napriek Ronaldovej absencii nehľadal skúsený kormidelník výhovorky.