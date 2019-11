Inter v pohári FIBA proti Benfice, Naglič: Súper je favorit duelu

Na archívnej snímke vpravo David Abrahám (Inter) a vľavo András Rujak (Pécs) v zápase A-skupiny Európskeho pohára FIBA Inter Bratislava - Pécs VSK-Veolia v Bratislave 23. októbra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Európsky pohár FIBA - A-skupina:



Benfica Lisabon - Inter Bratislava /streda 6. novembra o 22.30 h/

Bratislava 5. novembra (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava pokračujú v Európskom pohári FIBA v sérii stretnutí na palubovkách súperov. V stredu 6. novembra o 22.30 h si zmerajú sily s vicemajstrom Portugalska Benficou Lisabon.Pre bratislavský tím to bude druhý zo série troch stretnutí za sebou u súperov. "Žlto-čierni" sú po dvoch zápasoch na 3. mieste A-skupiny s bilanciou jednej výhry a jednej prehry. V stredu na nich čaká najlepšia ofenzíva súťaže a zároveň líder skupiny.uviedol pred zápasom tréner Interu Aramis Naglič.Vicemajster Portugalska sa vrátil do Európskeho pohára FIBA po ročnej pauze, na medzinárodnej scéne čaká zatiaľ na prenikavejší úspech. V kádri Benficy dominujú zámorskí legionári, dopĺňajú ich domáci basketbalisti, medzi ktorými je viacero reprezentantov svojej krajiny. Lisabončania vstúpili do A-skupiny výhrou 103:99 po predĺžení nad holandským Leidenom, nadviazali na to úspechom na palubovke maďarského Pécsu, ktorý zdolali 89:81.vyjadril sa Naglič k súperovi.Inter ukončil počas víkendu krátku dvojzápasovú šnúru prehier, na Lisabon sa naladil hladkým triumfom v Žiline, kde uspel po výsledku 97:74. Úradujúci majster bol po dlhej dobe kompletný, do zostavy sa vrátilo už aj uzdravené duo rozohrávačov Goran Bulatovič a Stewen Browning.zamyslel sa rozohrávač Mário Ihring.Ak chce klub z Pasienkov pomýšľať na úspech, tak sa musí vyvarovať strate koncentrácie, aká ich postihla v minulotýždňovom dueli v holandskom Leidene.vyhlásil Naglič.Duel s Benficou začne o 21.30 h miestneho času, čo je pre Inter veľká zmena v porovnaní s ligovými stretnutiami.uzatvoril tréner Interu.