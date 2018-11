Interkontinentálna kvalifikácia OH 2020 bude bez reprezentácií SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. novembra (TASR) - Reprezentačné výbery Slovenska sa nepredstavia na turnajoch interkontinentálnej kvalifikácie volejbalistov a volejbalistiek o postup na olympijské hry 2020 do japonského Tokia. Rozhodli o tom októbrové vydania tohtoročných svetových rebríčkov, v ktorých národné tímy SR nefigurujú v elitnej dvadsaťpäťke poradia.Slovákom patrí 27. miesto, Slovenky klesli z vlaňajšej 33. na 52. priečku. Zoznam európskych účastníkov interkontinentálnych kvalifikácií (po desať reprezentácií mužov aj žien) potvrdila Európska volejbalová konfederácia (CEV).Slovákom vo svetovom rebríčku patrí 25 bodov, ako poslední do interkontinentálnej kvalifikácie prenikli Kórejčania a Portorikánci (po 28 b.). V tomto rebríčku krajiny majú body za umiestnenia zo Svetovej ligy 2017, olympijských hier 2016, Svetového pohára 2015 a MS 2018. Pod čiarou interkontinentálnej kvalifikácie OH zostali Estónci, bronzoví z MS 2014 Nemci, Česi, Portugalčania, Turci či Gréci.Slovenky majú vo svetovom renkingu len 8 bodov za boj v kvalifikácii o postup na tohtoročné MS, ktoré sa uskutočnili v Japonsku. Pre Slovenky rovnako ako pre mnoho iných kvalitných európskych výberov nebolo miesto na iných svetových podujatiach - olympijských hrách, Svetovom pohári či niekdajšej World Grand Prix. Na miestenku do interkontinentálnej kvalifikácie napokon bolo potrebných 30 bodov, toľko majú na konte Kubánky. Pod čiarou zostali napríklad Poľky, Španielky, Bielorusky, Portugalčanky, Fínky a aj Švédky.Hostiteľov turnajov interkontinentálnej kvalifikácie oznámi FIVB v závere januára 2019. Ostatní by mali dostať šancu na reparát v kontinentálnych kvalifikáciách, z ktorých vzíde zostávajúcich päť účastníkov OH; európska sa uskutoční v januári 2020. Podrobnosti o systéme či počte účastníkov kontinentálnych kvalifikácií dosiaľ nie sú známe, no účasť SR je nepravdepodobná. Informoval oficiálny web SVF.