Streda 3.12.2025
Úvodná strana
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
03. decembra 2025
Intermezzo. Najzrelší román Sally Rooney o bratstve, strate a láske
Ak ste hľadali román, ktorý nie je o zvratoch, ale o emóciách, medziľudskom napätí a tichých okamžikoch, ktoré menia človeka, Intermezzo je kniha presne pre vás.
Zdieľať
Silná, melancholická, a predsa plná nádeje.
Román Intermezzo od svetoznámej írskej autorky Sally Rooney predstavuje jednu z jej najzrelších a najkomplexnejších próz. Bratia Peter a Ivan Koubekovci majú slovenské korene, no ich životy sú roztrúsené medzi Dublinom, šachovými turnajmi a pokusmi udržať si vnútornú rovnováhu.
Peter je tridsiatnik, úspešný právnik, človek, ktorý zvonka vyzerá, akoby zvládal všetko. No po otcovej smrti jeho dokonalá fasáda praská. Nevie zaspať bez liekov, nezvláda vzťah s dvoma ženami – prvou láskou Sylviou, s ktorou ho viaže minulosť, a mladou, výstrednou Naomi, ktorá berie život ako nekonečný žart.
Peter je ukážkou typickej rooneyovskej postavy: silný, no krehký, navonok racionálny, no vo vnútri rozbitý.
Ivan, dvadsaťdvaročný profesionálny šachista, sa považuje za spoločensky neobratného samotára. Je introvert, v mnohom opakom svojho staršieho brata. Krátko po otcovej smrti stretáva Margaret, staršiu ženu so zložitou minulosťou, a vytvoria nečakane intenzívny vzťah.
Ich spojenie je tiché, hlboké a prekvapujúco dôverné – presne ten typ vzťahu, ktorý Rooney vie vykresliť s mimoriadnou citlivosťou.
Samotný názov knihy Intermezzo vystihuje atmosféru celého deja. Postavy sa ocitajú v období, ktoré nie je ani začiatkom, ani koncom. Je to čas, v ktorom sa človek snaží pochopiť, akú podobu má jeho život po strate blízkeho.
Sally Rooney tu nekladie dôraz na dramatické zvraty... no zároveň sa v nich deje všetko. To podstatné totiž prebieha v hlavách, vo vzťahoch, vo vnútornej tenzii, ktorá je vždy prítomná, aj keď ju postavy navonok neukazujú.
Rooney exceluje najmä v zobrazovaní toho, čo sa nedá úplne pomenovať – neistoty, ktoré prenikajú do každodennosti, emocionálnych pohybov, ktoré sú malé, ale zásadné.
Prečo si Intermezzo prečítať? Siahnite po tomto príbehu, ak sa vám páčia knihy, ktoré sú psychologicky vycibrené, tiché, no napínavé vo svojej emocionálnej hĺbke, realistické a nežné. Príbehy o vzťahoch, ktoré formujú, bolia aj liečia...
Intermezzo je román o bratoch, o smútku, o láske, o tom, čo znamená byť človekom. A o medzihre, ktorou si prejde každý z nás.
