Interrupcie by mali byť slobodným rozhodnutím ženy. Prieskum ukázal, čo si myslia ľudia

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Interrupcie považuje za slobodné rozhodnutie ženy 49 percent opýtaných. Podľa 14 percent respondentov by o interrupciách nemali rozhodovať politici. Rovnako 14 percent si myslí, že by mali byť interrupcie čiastočne obmedzené zákonom.Opačný názor, že by nemali byť obmedzené zákonom, zastáva deväť percent oslovených. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) uskutočnila spoločnosť Median SK od 14. do 18. septembra na vzorke 1 007 respondentov.Podľa ôsmich percent účastníkov prieskumu by mali byť interrupcie úplne zakázané. Jedno percento respondentov sa domnieva, že o tejto téme musia rozhodovať politici. Zvyšných päť percent sa k problematike interrupcií nevedelo vyjadriť, respektíve uviedli inú odpoveď.