Interupcie v Argentíne by mohli byť legálne, zrušenie zákazu navrhol sám prezident

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Argentínsky prezident Alberto Fernández predloží Kongresu návrh zákona, ktorý legalizuje interrupcie. Urobiť by tak mal do desiatich dní. V krajine je umelé prerušenie tehotenstva povolené len v prípadoch, ak je následkom znásilnenia alebo je v ohrození život matky.Ak v Argentíne návrh zákona schvália, stane sa najväčšou krajinou v regióne, kde budú interrupcie legálne, píše spravodajský portál BBC."Štát by mal vo všeobecnosti ochraňovať svojich občanov a ženy obzvlášť. A v 21. storočí musí každá spoločnosť rešpektovať individuálnu voľbu jej členov slobodne sa rozhodovať o svojich telách," povedal prezident počas svojho prvého výročného príhovoru Kongresu.Fernández, ktorý sa ujal funkcie v decembri, už skôr povedal, že interrupcie sú "záležitosťou verejného zdravia". Prezident tiež plánuje predstaviť program na zlepšenie sexuálnej výchovy v krajine.Predošlý pokus o zmenu zákona o interrupciách v prevažne katolíckej Argentíne nevyšiel. V roku 2018 Kongres prijal návrh zákona, ktorý legalizoval umelé prerušenie tehotenstva v prvých 14 týždňoch, no Senát ho napokon zamietol. Tentoraz je však, na rozdiel od predošlého prípadu, za návrhom prezident.Interrupcie sú v Latinskej Amerike prevažne zakázané, až na výnimky. Kuba, Uruguaj a Guyana sú v súčasnosti jediné latinskoamerické štáty, ktoré povoľujú umelé prerušenie tehotenstva v jeho prvých týždňoch.Ďalšie krajiny povoľujú interrupcie podobne ako v súčasnosti Argentína, zatiaľ čo Salvádor, Honduras, Nikaragua a Haiti ich zakazujú úplne.