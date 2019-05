Interupcie v Missouri sú protizákonné, aj po inceste či znásilnení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jefferson City/Montgomery 24. mája (TASR) - Republikánsky guvernér amerického štátu Missouri Mike Parson podpísal v piatok jeden z najprísnejších interrupčných zákonov v USA, ktorý zakazuje interrupcie v ôsmom, alebo po uplynutí ôsmeho týždňa tehotenstva. Informovala o tom agentúra AP.Výnimka zo zákazu sa týka len prípadov ohrozenia života matky, nie však znásilnenia či incestu. Zákon by mal vstúpiť do platnosti 28. augusta, ak ho dovtedy nepozastaví súd - očakáva sa totiž, že bude proti nemu podaná žaloba.Lekári, ktorí vykonajú umelé prerušenia tehotenstva po prekročení stanovenej lehoty, môžu na základe sprísneného zákona dostať v Missouri až pätnásťročný trest odňatia slobody. Ženy za podstúpenie interrupcie stíhané nebudú.Len minulý týždeň zaviedol prísny interrupčný zákon aj štát Alabama, kde ho podpísala republikánska guvernérka Kay Iveyová. Tamojšia právna norma zakazuje umelé prerušenie tehotenstva aj v prípadoch incestu alebo znásilnenia. Jedinou výnimkou by malo byť podľa nového zákona ohrozenia života matky.Alabamský zákon by mal platiť od novembra. V súlade s ním má byť vykonanie interrupcie zločinom a lekári môžu dostať trest väzenia až do výšky 99 rokov.Najväčšia ľudskoprávna organizácia v USA - Americká únia občianskych slobôd (ACLU) v piatok alabamský zákon napadla na súde. Jej snahou je zablokovať uplatňovanie tohto zákona. V žalobe, ktorú ACLU podala na federálny súd, sa píše, že zákon, ktorý v Alabame kriminalizuje interrupcie, je jednoznačne protiústavný a prináša ujmu ženám, pretože ich núti vynosiť dieťa proti ich vôli.