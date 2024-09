Intesa Sanpaolo získala ocenenie FCI Export Factor of the Year

4.9.2024 (SITA.sk) - Banková skupina Intesa Sanpaolo bola ocenená na 56. výročnom stretnutí FCI za svoju excelentnosť v oblasti exportného faktoringu. Skupina je popredným poskytovateľom cezhraničných faktoringových riešení.Ocenenie podčiarkuje pozíciu Intesa Sanpaolo ako špičkového medzinárodného hráča v oblasti cezhraničných faktoringových riešení.Okrem tohto ocenenia získala Intesa Sanpaolo aj 2. miesto v kategórii Import & Export Factor of the Year pre Európu.Ocenenie FCI Export Factor of the Year hodnotí kvalitu služieb, objem faktoringu a ďalšie konkurenčné kritériá na ocenenie špičkových pracovníkov v exportnom faktoringu.FCI je globálnym zástupcom pre faktoring a financovanie domácich a medzinárodných obchodných pohľadávok s otvoreným účtom s takmer 400 členskými spoločnosťami vo viac ako 90 krajinách.Transakcie členov FCI predstavujú 50 % svetového medzinárodného korešpondenčného faktoringového objemu.Členstvo Intesa Sanpaolo v FCI sa datuje od roku 1984. Pridruženými členmi siete FCI sú dcérske banky skupiny VÚB banka (Slovensko), Privredna banka Zahreb (Chorvátsko) a Intesa Sanpaolo Bank (Rumunsko).Informačný servis