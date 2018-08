Inváziu vojsk v roku 1968 pripomínali aj diery po guľkách v Prievidzi

Mesto Prievidza. Foto: TASR Foto: TASR

Prievidza 6. augusta (TASR) - V auguste 1968 sa tanky vojsk Varšavskej zmluvy presúvali aj cez hornú Nitru. Aj keď mal vtedy len tri roky, Ľubomír Kutaš má doposiaľ v pamäti to, ako ich z balkóna bytu, kde vtedy býval, sledoval spolu s otcom.spomenul si Kutaš.Jeho krstná mama mu rozprávala, že z toho istého balkóna pokrikovala na ruských vojakov, lebo vtedy vládla všeobecná miera nespokojnosti svojsk Varšavskej zmluvy.priblížil.Vojaci strieľali i na bývalý hotel Hviezda na Námestí slobody.doplnil Kutaš.Tanky vojsk Varšavskej zmluvy sa zastavili aj v Handlovej.spomenula historička Jana Oswaldová. Jedným z ofŕkaných prihliadajúcich sa bola podľa nej jej mama, ktorá si na august 1968 spomína práve takýmto spôsobom.ozrejmil ďalej Kutaš.Prešlo päť, šesť rokov, keď Prievidžan dorastal do puberty, už sa však invázia podľa neho nespomínala, len sa konštatovalo, že sú tu spojenecké vojská, doma, v rodinných kruhoch sa vyslovoval nesúhlas, ale ďalšie komentáre boli absolútne zbytočné.dodal.Do Handlovej prišli vojaci od Žiaru nad Hronom, následne sa presúvali na Prievidzu. Posádky, ktoré hornou Nitrou prechádzali, sa dostali aj do vojenského strediska v Zemianskych Kostoľanoch, kde po odchode ruských vojakov ostala dislokovaná skupina, ktorá tu bola až do roku 1990, teda do deložovania všetkých ruských vojakov z územia bývalého Československa, uzavrela Oswaldová.