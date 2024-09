Investícia do virtuálnych pozemkov – domén – sa vypláca. Teraz je príležitosť

10.9.2024 (SITA.sk) -, či už nehnuteľností alebo pozemkov. Tí, ktorí v realitách podnikajú, vám to potvrdia.Obchodovanie, aukcie alebo investície sú už dávno možné aj vo virtuálnom svete. Kryptomeny, ETF (fondy obchodované na burze) alebo rôzne virtuálne burzové deriváty sú realitou už roky.Dnešná doba však ponúka ajs unikátnym názvom, teda reťazcom znakov.Vo svete sa hodnotné domény dražia za státisíce až milióny dolárov. Dobrý názov zabezpečuje vysokú mieru ziskovosti. Napríklad doména voice.com sa vydražila za neuveriteľných 30 miliónov dolárov. A to nie je tá najdrahšia!Na Slovensku sa už od 1. októbra 2024 otvára príležitosť získať unikátne .sk domény , ktoré mali od vzniku samostatného Slovenska až doteraz špecifický status.Domény ako 1.sk, 7.sk, či ta.sk sa však teraz stali získateľné. Očakáva sa veľký záujem, preto budú domény uvoľňované najmä systémom dražby v aukcii.Neváhajte a pustite sa do aukcií o unikátne .sk domény aj vy ! Táto udalosť sa nebude opakovať.Virtuálny pozemok zvaný doména nehrdzavie – môže sa stať populárnym miestom ako zoznam.sk či sita.sk. Hádajte, akú majú asi cenu?A čo myslíte, koľko bude stáť v budúcnosti tá vaša, unikátna, ktorú získate v aukciách?Tak neváhajte, kliknite na sk-nic.sk/aukcie/ a pripravte sa na získanie svojej unikátnej domény.Informačný servis