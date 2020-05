Investície či informatizáciu bude riešiť nové ministerstvo, odobrila ho aj prezidentka

Optimalizácia riadenia eurofondov

Základ pre plnenie úloh programu vlády

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vznikne nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Odobrila to aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, podpísala totiž vládnu novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Informoval o tom v pondelok hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.Novovzniknuté ministerstvo prevezme pôsobnosť úradu vicepremiéra v oblasti investícií a informatizácie k 1. júlu a pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti regionálneho rozvoja k 1. októbru. Novela kompetenčného zákona nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia okrem lehôt prechodu pôsobnosti na nové ministerstvo a časti o úprave zákona o rozpočtových pravidlách. Národná rada SR schválila tieto zmeny 14. mája v skrátenom legislatívnom konaní.Zámerom týchto zmien je centralizácia a koncentrácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo s cieľom zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia . Ďalším cieľom je v súlade s programom vlády legislatívny proces na vládnej úrovni a tvorba strategickej vízie.Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý ( Sme rodina ) pri odôvodnení novely kompetenčného zákona v parlamente povedal, že cieľom je tiež vytvoriť právny rámec a inštitucionálne zázemie pre podpredsedu vlády (teda pre Holého), aby mohol čo najskôr zabezpečovať plnenie úloh z programu vlády, a to vytvorením určených mechanizmov na zefektívnenie legislatívnej činnosti na úrovni vlády a koordináciou činností ústredných orgánov štátnej správy pri naplnení vládneho programu."Okrem toho je cieľom tohto návrhu vytvoriť pre podpredsedu vlády potrebný právny rámec pre posudzovanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti interných a externých právnych služieb a právnych zastúpení, ako aj interných a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a odborného charakteru, ktoré vykonávajú alebo obstarali subjekty verejného sektora," dodal Holý. To podľa neho umožní nájsť zdroje z vnútorných rezerv a zaviesť transparentné mechanizmy využívania týchto služieb.