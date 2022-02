Investície do SHP CELEX patrili v Bosne a Hercegovine v minulom roku k tým najvýznamnejším

ECO – INVESTMENT a.s.

24.2.2022 (Webnoviny.sk) -Predmetom posledných investícií bola inštalácia nových výrobných liniek na výrobu hygienického papiera.Závod SHP CELEX v Banja Luke patrí už 20 rokov pod slovenskú značku SHP GROUP, ktorá je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s. "V posledných dvoch rokoch sme do závodu investovali viac ako 7 miliónov EUR, pričom sme inštalovali dodatočné konvertovacie linky pre skladané hygienické produkty a supermodernú linku TL15 na výrobu toaletného papiera. Moderné linky zabezpečia produkciu vysoko kvalitnej hygieny, ktorú prinesieme na lokálny trh," povedal prezident holdingu Milan Fiľo.Závod v Bosne a Hercegovine produkuje ročne 40 tisíc ton hygienického papiera a vysoko kvalitných produktov papierovej hygieny pre trhy bývalej Juhoslávie ale exportuje aj do Česka a na Slovensko. Zákaznícke riešenia, ktoré sa v závode vyrábajú pod značkou Paloma a Harmony, sú lídrami na trhoch v regióne.Veľvyslanec Kačo ocenil objem a kvalitu investícii do regiónu a tiež fakt, že SHP CELEX je jeden z najatraktívnejších zamestnávateľov, pričom dlhodobo zamestnáva takmer 300 ľudí. Zároveň ocenil podporu firmy regiónu rôznymi formami pomoci najmä v oblasti zdravotníctva a školstva.Spoločnosť SHP CELEX, a. d., Banja Luka je nástupníckou spoločnosťou ZDP Celex, Banja Luka v Bosne a Hercegovine. Pôvodná spoločnosť mala bohatú históriu, veľa skúseností a dobré meno v oblasti výroby papierenských hygienických produktov v krajinách bývalej Juhoslávie. Novodobá história spoločnosti začala 27. júna 2002. V tento deň bol po rozsiahlej rekonštrukcii slávnostne uvedený do prevádzky papierenský stroj a následne aj spracovateľské linky. Tým sa odštartovala nová etapa výroby papierenských hygienických produktov v obnovenom závode SHP CELEX. Za tri roky po obnovení produkcie sa výroba papiera zvýšila štvornásobne a dnes má firma silný potenciál ďalšieho rozvoja a prosperity.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.