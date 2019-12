Investície zo Slovak Investment Holding vyhrali celoeurópsku súťaž

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. decembra (TASR) – Finančný nástroj Slovak Investment Holding (SIH) na podporu rizikového kapitálu pre inovatívne malé a stredné podniky zvíťazil v prestížnej európskej súťaži, ktorú organizoval fi-compass – platforma Európskej komisie a Európskej investičnej banky pre finančné nástroje. Ide o doteraz najvýznamnejšie ocenenie pre Slovensko v prípade využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov. Informoval o tom mediálny zástupca SIH, spoločnosť Dynamic Relations 2000.Slovak Investment Holding sa z 30 prihlásených dostal do užšieho výberu desiatich spoločností, z ktorých bola víťazná trojica vybratá bez uvedenia poradia počas podujatia priamo hlasovaním niekoľkých stoviek účastníkov. Spolu so SIH uspeli aj projekty, ktoré sa týkali obnovy zanedbanej mestskej časti a vybudovania parku v bulharskej Sofii a rekonštrukcie budovy historického bitúnku v poľskom Štetíne.SIH sa vo videoprezentácii zameral na kapitálové a kvázi kapitálové investície pre spoločnosti Boataround.com, GA Drilling, GreenWay Infrastructure a Koor. Podľa investičného riaditeľa Petra Dittricha SIH investuje do širokého portfólia oblastí a rizikový kapitál pre inovatívne spoločnosti je na slovenskom aj stredoeurópskom trhu relatívne ojedinelý a je oň veľký záujem." povedal Dittrich.SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, nie grantovým spôsobom.