Investíciu do elektrického vedenia pocíti časť D. Kubína aj ski areál

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 11. júna (TASR) - Elektrické vedenie vysokého napätia medzi dolnokubínskou mestskou časťou Kňažia a lyžiarskym strediskom Racibor v najbližších dňoch ukončí svoju zhruba 60-ročnú prevádzku. Stredoslovenská distribučná (SSD) pracuje od začiatku mája na jeho komplexnej rekonštrukcii. Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša by práce mali byť hotové 21. júna.vysvetlil projektový manažér SSD František Duraj.Drevené stĺpy nahradia energetici 21 oceľovými stožiarmi a 10 betónovými stĺpmi. Nové vodiče budú na rozdiel od pôvodných na niektorých miestach izolované.doplnil Duraj.Podľa hovorcu spoločnosti sa odberatelia elektrickej energie z Kňažej a lyžiarskeho strediska môžu vďaka tejto investícii spoľahnúť na kvalitnejšiu dodávku elektriny a oveľa nižší počet výpadkov. Nové vedenie by malo slúžiť bez väčších problémov ďalších niekoľko desiatok rokov.vysvetlil Gejdoš.Investičná akcia Kňažia – Racibor je súčasťou veľkého projektu rozdeleného na päť samostatných etáp. Ich konečným výsledkom bude komplexná rekonštrukcia vedenia vysokého napätia medzi Dolným Kubínom a Chlebnicami v dĺžke 14 kilometrov. Posledná etapa medzi Oravským Podzámkom a Dolnou Lehotou by mala byť dokončená v septembri. Celkovo investuje SSD do projektu viac ako 1,7 milióna eur.Spoločnosť SSD je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35.000 kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755.000 domácností a firiem.