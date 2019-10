Investičný fond Arca Capital vstúpil na pražskú burzu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. októbra (TASR) - Vstupom na Burzu cenných papierov Praha sa stal fond Arca Capital CEE verejne obchodovateľným investičným fondom kvalifikovaných investorov s objemom existujúcich emisií akcií fondu v počte 6084 kusov. Podľa predsedu dozornej rady fondu Pavla Krúpu ide o úspešný krok a zvýšenie jeho prestíže.Fond aktuálne spravuje aktíva vo výške takmer jednej miliardy českých korún (40 miliónov eur) a na českom i slovenskom trhu pôsobí už 11 rokov.V minulom roku dosiahol fond kvalifikovaných investorov zisk po zdanení vo výške 129 miliónov Kč. V porovnaní s účtovným obdobím v roku predtým ide o zvýšenie zisku takmer o 128 %.Istotu zhodnotenia fondu prináša investícia do pevných úročených nástrojov finančného trhu, ktoré predstavujú minimálne riziko. Stabilný rastový potenciál fondu predstavujú aj private equity aktíva. Medzi takéto aktíva fondu aktuálne patrí napríklad Ondrášovka Holding, a. s., ktorá pod sebou združuje značky Ondrášovka a Korunní a má druhý najväčší podiel na trhu v segmente minerálnych vôd v Českej republike. Nadštandardné výnosy v desiatkach percent dosahuje fond vďaka investíciám do exkluzívnych príležitostí na kapitálových trhoch."Investujeme do akcií spoločností, ktorých hodnota je z určitého dôvodu podhodnotená, a je tu potenciál budúceho zhodnotenia. Vďaka khow-how vlastnou aktivitou iniciujeme nápravu spoločností k dosiahnutiu ich reálnej hodnoty," zdôrazňuje Krupa. Príkladom takýchto projektov fondu je napríklad investícia do akcií spoločnosti 02 Česká republika, Unipetrol, Facebook a aktuálne do akcií cloudovej firmy Cloudera.V spomenutých projektoch bolo dosiahnuté zhodnotenie fondu vo výške 30 - 50 %. Regionálne zameranie investícií fondu je smerované na oblasť strednej a východnej Európy a USA.