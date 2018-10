Investor nedostane od Senice do prenájmu pozemky na parkovisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 16. októbra (TASR) – Mesto Senica neposkytne bratislavskej firme Real administration priestory na vybudovanie parkovacích miest pre bytový dom na Robotníckej ulici. Rozhodli o tom poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve.Bytový dom je už niekoľko rokov rozostavaný a žiadateľ plánuje stavbu dokončiť. "Vzhľadom k tomu, že spolu s jeho dostavbou potrebuje vybudovať 18 parkovacích miest, prislúchajúcich k bytom v bytovom dome, požiadal mesto Senica o prenájom pozemku," uviedla hovorkyňa mesta Viera Barošková.Išlo konkrétne o časť pozemkov vo vnútrobloku bytových domov v tesnej blízkosti rozostavanej budovy. "K parkovisku by žiadateľ vybudoval prístupovú komunikáciu, ktorá by mohla v budúcnosti zároveň slúžiť ako prístupová komunikácia aj k parkovisku, ktoré by mohlo vybudovať mesto pre potreby obyvateľov vedľa parkoviska žiadateľa," doplnila hovorkyňa mesta.Vybudovať parkovisko vo vnútrobloku však nenašlo oporu v radoch poslancov. "Je to problém, ktorý je zdedený a treba ho riešiť. Ale postaviť parkovisko vo vnútrobloku, kde bývajú ľudia 40 rokov, je najhorším riešením. Ak povolíme parkovisko, rozostavaná budova bude síce dokončená, no na mieste sa zvýši prašnosť, hlučnosť, pohyb vozidiel a doplatia na to obyvatelia lokality. Verejnoprospešný záujem je nájsť iné riešenie," uviedol k problému poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Kalman.Pôvodne malo byť parkovisko vybudované na zelenej ploche vedľa nového domu. "Keďže objekt bol rozostavaný dlhšiu dobu, stavebné povolenie medzitým prepadlo. Zeleň sa za ten čas zveľadila a snahou je ju zachovať," doplnil vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy mestského úradu Ivan Šteffek. Ako možné riešenie navrhli poslanci vybudovať podzemné parkovisko pod obytným domom.