Investor rešpektuje podmienky župy a Bratislavy pri premene Istropolisu

Relevantné pripomienky samospráv

Prepojenie projektu na výstavbu železničnej stanice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Immocap tvrdí, že rešpektuje podmienky hlavného mesta a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) k budúcej podobe Istropolisu na Trnavskom Mýte. „Investor projektu Nový Istropolis, developerská spoločnosť Immocap, víta konštruktívny postoj Magistrátu hlavného mesta Bratislavy a BSK k premene bývalého Domu odborov na Trnavskom mýte," uvádza spoločnosť.Orgány hlavného mesta a samosprávneho kraja vyhlásili, že sú premene Istropolisu otvorení, majú však podmienky.Developer považuje pripomienky samospráv za relevantné a dialóg s mestom, samosprávnym krajom a mestskou časťou Nové mesto vníma ako kľúčový pre úspešnosť projektu. „Jeho ambíciou je premeniť schátranú a mŕtvu zónu na Trnavskom mýte na vitálnu štvrť, ktorej bude dominovať multifunkčná kultúrno-kongresová sála z dielne renomovaných spoločností," uviedol investor.Immocap v závere minulého roka predložil štúdiu – investičný zámer Nový Istropolis na posúdenie odborným útvarom magistrátu hlavného mesta. Mesto na jeho základe vydá stanovisko k investičnému zámeru, pričom kľúčové bude zachovanie kultúrnej funkcie v území, čo je zároveň požiadavkou BSK aj mestskej časti Nové mesto.„Už pri nadobudnutí Istropolisu vo verejnej súťaži sme sa zaviazali, že kultúrno-spoločenskú funkciu nielen zachováme, ale povýšime ju na úroveň 21. storočia a to riešením, ktoré zaradí Bratislavu na úroveň kultúrnych európskych metropol. Všetky podmienky magistrátu, vrátane zachovania podielu občianskej vybavenosti, rešpektujeme a budeme sa usilovať o to, aby v spolupráci s mestom, BSK a mestskou časťou vznikol projekt, ktorý bude obľúbeným miestom Bratislavčanov,“ povedal CEO spoločnosti Immocap Martin Šramko.Jednou z požiadaviek BSK je aj prepojenie projektu na budúcu výstavbu železničnej stanice Filiálka. „Na našej strane urobíme všetko pre to, aby sme vytvorili priestor pre budúce riešenie Filiálky, ktorá má aj z nášho pohľadu potenciál zásadným spôsobom prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie v Bratislave,“ uzavrel Šramko.