Investor začal búrať niekdajšiu športovú halu, ktorá stála vedľa PKO

Na archívnej snímke začiatok búracích prác na budove Parku kultúry a oddychu (PKO) na Dvořákovom nábreží v Bratislave. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) – Investor - spoločnosť Woal, za ktorou stoja cez svoje firmy J&T Real Estate a Cresco Group, začala v týchto dňoch s asanáciou objektu bývalej športovej haly VKP a s ňou spojenej Spojkovej budovy na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave. Práce by mali trvať do konca februára 2019. Na mieste budov a v ich okolí vybuduje developer projekt Riverside City Bratislava s planetáriom, ktorý je pokračovaním komplexu River Park na bratislavskom Dvořákovom nábreží.spresnil pre TASR developer.Bratislavskí poslanci v decembri 2015 odsúhlasili predaj budov bratislavského PKO spoločnosti Henbury Development (dnes Woal) za jedno euro, čím sa podľa mesta urovnali všetky vzájomné nároky, práva a pohľadávky Bratislavy a investora. Henbury medzi vianočnými sviatkami objekty kultúrneho stánku začalo búrať. Na mieste PKO má teraz vyrásť červené futuristické planetárium a mediatéka spolu s bytmi, administratívnymi priestormi i novou dunajskou promenádou. Investor má povinnosť vybudovať planetárium v zmysle dohody z decembra 2015 uzatvorenej medzi mestom Bratislava a developerom. Ten minulý rok odhadoval spustenie výstavby na Dvořákovom nábreží v marci 2019. Ukončená by mala byť o dva roky. Celkové náklady na realizáciu stavieb predpokladá vo výške asi 50 miliónov eur.Projekt Riverside City Bratislava získal súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta v máji 2018. Pripravovaný investičný zámer nadviaže na existujúce projekty River Park, Zuckermandel a budúcu Vydricu. Developer deklaruje, že jeho projekt oživí priestor promenády, obohatí verejné plochy o novú zeleň, rozšíri centrum mesta smerom k Mostu Lafranconi a poskytne nové atraktívne verejné a obchodné priestory na nábreží Dunaja. Projekt tvoria tri časti. Polyfunkčný blok A, ktorý pripravuje Cresco Group, polyfunkčný blok C, ktorý pripravuje J&T Real Estate a blok B – námestie s planetáriom a mediatékou, ktorých realizáciu pripravujú spoločne obe spoločnosti.