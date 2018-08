Investori majú na Slovensku záujem začať projekty aj v brownfieldoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) – Investori na Slovensku majú záujem začať svoje projekty aj v brownfieldoch, dlhodobo nevyužívaných alebo zanedbaných územiach. Môžu nimi byť bývalé strojárenské haly či skladové priestory. Pre TASR to povedal šéf oddelenia priemyselných nehnuteľností konzultačno-realitnej spoločnosti CBRE na Slovensku Martin Varačka.Firmy sa do budúcna pozerajú aj na staršie priestory v štandarde A, kam by sa presunuli, dodal. Investor síce prechádza z brownfieldu do vyššieho štandardu, ale ak sú priestory blízko závodu, klesá logistické riziko nedodania výrobku klientovi.Varačka zároveň upozornil na význam územného plánovania v mestách, ktoré môže funkčne zmeniť budúcnosť súčasných brownfieldov či industriálnych lokalít. Bývalé industriálne nehnuteľnosti sa môžu stať polyfunkčnými či rezidenčnými nehnuteľnosťami.vysvetlil.Podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR je možné brownfieldy revitalizovať a umiestňovať na nich funkcie, ktoré by si inak vyžadovali ďalší záber pôdy a zbytočné rozširovanie zastavaného územia. Koncepcia rozvoja miest v SR do roku 2030 obsahuje v opatreniach k štrukturálnym zmenám vo fungovaní miest aj takéto územia.Medzi brownfieldy radí rezort bývalé priemyselné zóny, nevyužívané a zdevastované komerčné a iné objekty a pozemky v urbanizovanom území, poľnohospodárske objekty alebo plochy v minulosti využívané na vojenské účely.Rezort spolupracuje so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), ktorá spracúva databázu degradovaných, opustených a nedostatočne využívaných mestských ekosystémov. Cieľom je podľa SAŽP spracovať databázu pre 140 miest SR a navrhnúť postupy a opatrenia, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k opätovnému využívaniu brownfieldov.