Investorov zrejme čaká ďalšie zjemnenie povinností, týkajú sa poskytovania investičnej pomoci

Cieľ aktuálnych zmien

Dočasná výnimka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.11.2021 (Webnoviny.sk) - Investorov čaká zrejme ďalšie zjemnenie povinností spájaných s poskytovaním investičnej pomoci. Predpokladá to novela zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorú do parlamentu predložili poslanci Radovan Kazda (SaS) a Peter Kremský (OĽaNO).Reagujú ňou na pretrvávajúce problémy spôsobené pandémiou, ktoré môžu mať vplyv na porušenie povinností a podmienok poskytnutia investičnej pomoci.Na túto skutočnosť reflektovala už novelizácia zákona o regionálnej investičnej pomoci z decembra 2020 tým, že zmiernila niektoré povinnosti a podmienky prijímateľov investičnej pomoci.Cieľom aktuálnych zmien, ktoré by mali platiť od marca roku 2022, je uľahčenie povinnosti investorov udržať nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru.Novela taktiež zavádza dočasnú výnimku, v zmysle ktorej možno poskytnúť investičnú pomoc aj takému subjektu, ktorý je podnikom v ťažkostiach.Podmienkou je, že sa stal podnikom v ťažkostiach v období pandémie COVID-19, konkrétne v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021, a nebol podnikom v ťažkostiach k 31. decembru 2019.