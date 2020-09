Investovali veľa pre dva ciele, zelený dres a etapové víťazstvo pre Sagana. Píšu nemecké médiá o Bora-Hansgrohe

Smola pre Sagana

Nezabudnuteľné predstavenie

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Investovali veľa, ale takmer nič nezískali. Iba polovičný happy end pre Petra Sagana . Spadnutá reťaz nedovolila dokončiť veľkú párty. Aj tieto titulky nemeckých médií signalizujú, že siedma etapa Tour de France bola výnimočná a ak by sa skončila triumfom Petra Sagana, zrejme by sa zapísala do dejín modernej Tour de France ako jedno z najtímovejších predstavení.Slovenský cyklista si síce prinavrátil zelený dres lídra bodovacej súťaže, ale v šprintérskom závere zaostal pre mechanické problémy s bicyklom."Málo vídaná etapa. Na čele bolo sedem vodičov z jedného tímu, ktorí tvorili rušeň pelotónu približne 130 km. V prvej hodine dosiahli priemernú rýchlosť 46 km/h a do konca príliš nespomalili. Nemecký tím investoval veľa sily a odhodlania pre dva ciele - zelený dres a etapové víťazstvo pre Sagana. Na šprintérskej prémii si Slovák prinavrátil dres vedúceho pretekára bodovacej súťaže, ale v záverečnom špurte zlyhal. Po dvojnásobnom boji s Hugom Hofstetterom vypadol zo stopy a prišiel o tempo. A už ho nedokázal naštartovať. Slabý záver pre Sagana," napísal portál denníka Der Spiegel."Kolegovia odviedli úžasnú robotu a ja som mal dobré nohy. Podarilo sa nám roztrhať celé štartové pole a záver bol dobre pripravený pre mňa. Mal som však smolu, lebo mi spadla reťaz. Prišiel som o veľa bodov, ale čo mám robiť. Taká je cyklistika," cituje web tímu Bora-Hansgrohe Petra Sagana."Plán bol jasný, roztrhať pole, aby šprintéri zostali vzadu. Aj sa nám to podarilo, ale záver nám nevyšiel podľa predstáv," zdupľoval Emanuel Buchmann pre ARD.Líder Bora-Hansgrohe pre celkové poradie môže byť spokojný, lebo v celkovom poradí sa posunul zo 17. na 12. miesto a za Britom Adamom Yatesom zaostáva o 22 sekúnd. "Všetci sme išli na svoj limit a investovali veľa úsilia. Mne to však neprekáža, môžem jazdiť svoje maximum aj niekoľko dní po sebe," dodal Buchmann.Športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Enrico Poitschke sa poklonil celému tímu, ktorý pripravil pre fanúšikov nezabudnuteľné predstavenie. Chýbal mu len šťastný koniec. "Všetko fungovalo perfektne, až na tú Petrovu smolu pred cieľom. Emu Buchmann však nechal za sebou pár favoritov a to je v každom prípade dobré. Ukázali sme, že sme silní a na to som neuveriteľne hrdý," uviedol Poitschke.V sobotu čaká na pelotón Tour de France nástup do Pyrenejí a teda ďalšie náročné sústo pre šprintérov. Na menej ako sto kilometroch pelotón absolvuje tri náročné stúpania Col de Menté, Port de Bales a the Col de Peyresourde plus záverečný vyše 11 km dlhý zjazd do cieľa v Loudenvielle.Dve prémie budú prvej kategórie a Port de Balés s 11,7 km dlhým stúpaním s priemerným sklonom 7,7% zaradili do špeciálnej "hors catégorie". Ešte na začiatku prvého stúpania je situovaná rýchlostná prémia na 42,5 km v Sengouagnet. To bude šanca pre Sagana, aby si poistil zelený dres. Jeho aktuálny náskok pred Írom Samom Bennettom je 9 bodov.