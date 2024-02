Inžinierska cena 2022/2023 – Poznáme víťaza najlepšej diplomovej práce

23.2.2024 (SITA.sk) - Slovenská komora stavebných inžinierov v Bratislave sa opäť po roku stala hostiteľomDo 12. ročníka celoslovenskej súťažesa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia uchádzalo 14 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách.Odborná porota vybrala 4 najlepšie diplomové práce, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov."Som rád, že kvalita vzdelávania na technických univerzitách každým rokom rastie a vychovávajú kvalitnú generáciu budúcich autorizovaných inžinierov," vyjadril v príhovore prof. Dipl. -Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinierskej ceny."Prihlásené práce splnili všetky požiadavky, ktoré vyžadujeme pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby vybrala prácu, ktorá spomedzi ostatných vyčnieva," zhodnotila prácu poroty jej predsedníčka Ing. Edita Cmarková."Našou úlohou je rozostavať Slovensko, a na to potrebujeme prvotriednych odborníkov, šikovný personál, všetkých, ktorí sa na výstavbe podieľajú. Budeme diskutovať s technickými univerzitami, Ministerstvom školstvavýskumu, vývoja a mládeže SR a budeme hľadať cesty, ako pomôcť a zvýšiť počet kvalitných absolventov. Ďakujem Slovenskej komore stavebných inžinierov, že aj takouto formou podporuje kvalitu vzdelávania na technických univerzitách", vyjadril vo svojom príhovore Ivan Choma, štátny tajomník Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, Martin Hypký odovzdal oceneným inžinierom posolstvo: "Ako budúci členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov môžete participovať na zmenách, či už legislatívnych alebo odborných. Ste novou generáciou odborníkov, ktorá môže prispieť k rozhodnutiam, ako budú vyzerať naše stavby a naše mestá, a to je dosť dôležitá úloha."za najlepšiu diplomovú prácu získala absolventka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciachs prácouVo svojej práci sa zaoberala reálnym využitím BIM modelu pri obnove historickej stavby. Komplexnosťou mapovania jestvujúcich pamiatkovo chránených budov s využitím progresívnych metód priestorového zobrazenia jestvujúcej stavby. Porota ocenila spracovanie témy z pohľadu obsahu a rozsahu prieskumov a podkladov. Práca mala prienik do realizácie a praktického využitia.Čestné uznanie (bez udania poradia) dostali(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave) za prácu s názvom Hydraulika a manažment vodných zdrojov,(Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline) za tému diplomovky Mestská plaváreň Dubnica nad Váhom a(Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach) za diplomovú prácu Návrh fotovoltického systému pre pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie objektu.Autori ocenených diplomových prác získali aj finančnú odmenu, za hlavnú cenu 800 € a za čestné uznanie po 400 eur.Informačný servis