Iohannis po neúspešnom referende o manželstve vyzval na dialóg

Bukurešť 9. októbra (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis v utorok vyhlásil, že krajina potrebuje dialóg a toleranciu po tom, ako sa počas uplynulého víkendu uskutočnilo referendum, ktoré malo fakticky zabrániť uzákoneniu manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Vzhľadom na nízku účasť bolo toto hlasovanie nakoniec neplatné.Iohannis vyzval v utorok Rumunov nacitovala jeho slová tlačová agentúra AP. Spoločnosť by mala podľa neho žiťIohannis bol predtým prvým vysokopostaveným rumunským politikom, ktorý vystúpil na podporu partnerstiev osôb rovnakého pohlavia.povedal v utorok podľa AP.Prezident sa na víkendovom referende síce zúčastnil, na znak nesúhlasu však hlasoval až krátko pred zatvorením volebných miestností a odmietol poskytnúť vyjadrenie.Spomedzi hlasujúcich podporilo vyše 90 percent zmenu rumunskej ústavy, ktorá by zadefinovala manželstvo ako zväzok muža a ženy. Volebné právo však využilo iba niečo vyše 20 percent registrovaných voličov, zatiaľ čo podmienkou platnosti výsledkov bola aspoň 30-percentná účasť.Referendum iniciovalo združenie Koalícia pre rodinu a iné subjekty blízke pravoslávnej cirkvi.Súčasná ústava Rumunska sa zmieňuje o manželstve rodovo neutrálne. Rumunský ústavný súd koncom septembra rozhodol, že homosexuálne páry žijúce v tejto krajine majú rovnaké právo na súkromný a rodinný život ako heterosexuálne, a preto by im mali byť uznané rovnaké práva i povinnosti.