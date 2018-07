IOM: V Stredozemnom mori v roku 2018 zomrelo už vyše 1500 migrantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 27. júla (TASR) - Pri pokusoch dostať sa cez Stredozemné more do Európy prišlo od začiatku roka 2018 o život 1504 migrantov. Informovala o tom v piatok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) so sídlom v Ženeve.Najvyšší podiel zosnulých registrovali na trase medzi Líbyou a Talianskom, kde za pokus o presun na starý kontinent zaplatil životom každý devätnásty utečenec. Na trase zo severnej Afriky do Španielska platí to isté o každom sedemdesiatom migrantovi.Na južné pobrežie starého kontinentu dorazilo od začiatku roka celkove 55.000 ilegálnych prisťahovalcov, čo je o viac ako polovicu menej než v porovnateľnom období vlaňajšieho roka (111.753).Práve Španielsko sa po uzavretí talianskych prístavov pre lode s migrantmi mimovládnych organizácií stalo hlavnou cieľovou destináciou pre mnohých ilegálnych migrantov.V krajine na Pyrenejskom polostrove už doteraz zaregistrovali v tomto roku okolo 21.000 žiadateľov o azyl, čo je viac ako za celý uplynulý rok. V Taliansku platí po reštriktívnych opatreniach tamojšej vlády to isté o 18.130 migrantoch, zvyšok dorazil k brehom Grécka, Malty a Cypru.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a IOM súčasne potvrdili, že rokovania o návrhu novej podoby záchranných prác v Stredomorí z dielne Európskej únie prerokujú zainteresovaní za zavretými dverami 30. júla v Ženeve.