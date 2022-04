iPhone pre starých rodičov? Prečo nie?

iPhone možno kúpiť aj za prijateľnú cenu

Užitočné funkcie, ktoré presvedčia každú generáciu

25.4.2022 (Webnoviny.sk) -Z prieskumu, ktorý minulý rok realizovala fínska spoločnosť Swappie , najväčší predajca repasovaných smartfónov pôsobiaci v 15 krajinách Európy, vyplynulo, že na Slovensku je iPhone najpopulárnejší u mladých dospelých, teda ľudí vo veku 18 až 24 rokov. Rovnako neprekvapilo zistenie, že s pribúdajúcim vekom toto číslo klesá. Niektorý z modelov iPhonu vlastní len 10 % opýtaných nad 55 rokov, takže je jeho používanie takmer raritou. Starší ľudia u nás zatiaľ iPhony jednoducho nevlastnia.Niektorých môže odrádzať ich vyššia cena, iní majú pocit, že ovládanie operačného systému iOS je zložité, prípadne, že mnohé funkcie zariadenia sú pre nich skrátka zbytočné. Ani v jednom z prípadov to však nemusí byť také definitívne. iPhone totiž dokáže byť ideálnym smartfónom aj pre starších ľudí a nemusí byť ani zbytočne drahý.V prvom rade si treba uvedomiť, že pokiaľ ide o starších ľudí, ich požiadavky na smartfón sa líšia od toho, čo hľadá najmladšia generácia. Investícia do najnovšieho modelu iPhonu teda môže byť naozaj zbytočne vysoká. Niektoré zo starších modelov, napríklad iPhone 7, však môžu byť stále dobrou alternatívou – aj vďaka ich menším rozmerom, ktoré sú ideálne práve pre seniorov. Tieto modely dodnes dokážete kúpiť aj za nižšiu cenu, porovnateľnú s inými značkami smartfónov.Ušetriť môžete aj obstaraním telefónu z druhej ruky. V tomto prípade však dajte pozor na to, aby bol stále plne funkčný. "Dedenie" telefónov medzi rodinnými príslušníkmi je rozumnou a udržateľnou voľbou, no len v prípade, že telefón je ešte v dobrom stave, najmä pokiaľ ide o kapacitu batérie. Jej zdravie môže utrpieť nevhodným používaním, ako aj dlhým skladovaním vybitého mobilu. A rýchlo sa vybíjajúci telefón je niečo, čo svojim starým rodičom darovať určite nechcete.V prípade kúpy repasovaného modelu je preto na mieste siahnuť po osvedčených predajcoch. V Swappie napríklad každý telefón prechádza 52-krokovým procesom, v ktorom sa kontroluje funkčnosť každej jeho časti. "Každý iPhone, ktorý u nás zákazníci nájdu, je v plne funkčnom stave a s výkonom batérie aspoň 80 %. Platí to aj pri starších modeloch, ako napríklad iPhone 7 či iPhone SE, ktoré u nás stále patria k tým najvyhľadávanejším," hovorí Michaela Mackovičová, Country Manager, Swappie. Spomínaný iPhone 7 v Swappie zakúpite už od 139 €.Ovládanie iPhonu nie je o nič zložitejšie ako v prípade iných smartfónov. Naopak, mnoho používateľov sa zhoduje na tom, že je používateľsky prijateľnejšie. Nielen starší ľudia ocenia odomykanie zariadenia pomocou odtlačku prsta (Touch ID) pri modeloch iPhone 7 a iPhone SE alebo pomocou rozoznávania tváre (Face ID) pri novších modeloch.Využitie nájde aj aplikácia Find My, vďaka ktorej možno sledovať polohu zariadenia. Užitočná pomôcka uľahčí hľadanie zabudnutého telefónu alebo sa vďaka nej môžu rodinní príslušníci navzájom informovať, kde sa práve nachádzajú – pre každý prípad.V prípade, že zariadenia s operačným systémom iOS vlastnia aj ďalší rodinní príslušníci, je jednoduchšie aj posielanie súborov. Fotografie či videá si môžu vymieňať pomocou iCloudu alebo AirDropu, a to veľmi rýchlo a jednoducho.Informačný servis