IQ a zuby múdrosti. Čo majú spoločné?

Bratislava 12. júla (OTS) - To, že sa ľudovo nazývajú „zubami múdrosti“ skôr súvisí s našim vekom, kedy sa prerezávajú. Medzi 18-tym a 25-tym rokom podľa toho „naberáme“ rozum. Úsmevne však o nich málokedy hovoríme, ak vôbec. Vedia nás poriadne potrápiť už v čase, kedy sa rozhodnú vydobiť si v zuboradí svoje miesto, cez prerezanie na svet až po naše rozhodnutie, že musia ísť von.Osmičky sa prerezávajú až v dospelom veku. A sú to zuby, ktoré spôsobujú pomerne veľa problémov. Panuje názor, že tieto zuby sú len “atavizmus” z prehistorických dôb a že pri súčasnom spôsobe stravovania človeka nie sú ku spracovávaniu potravy nutné. Pre našich predkov boli osmičky často jedinou záchranou - okolo dvadsiatky, kedy sa zuby múdrosti väčšinou prerezávajú, už totiž o druhé zuby zväčša prišli, a tak sa im „zadné stoličky“ doslova hodili. Dnes má dvadsaťročný človek už kompletný chrup a okrem toho sa čeľusť vývojom zmenšila. A tak sú stoličky akosi navyše a snažia sa dostať niekam, kde často nie je pre ne dosť miesta. A problém je na svete.“ vysvetľuje, primár Schill Dental Clinic , najčastejšie problémy, ktoré osmičky spôsobujú.Ak je zub múdrosti prerezaný len čiastočne (len časťou svojej korunky), môže dôjsť k zápalu ďasna v okolí konkrétnej korunky, ktorý môže byť vyvolaný zubným plakom. Povrchový zápal má potom tendenciu prenikať hlbšie a hrozí vznik cysty – čo môže spôsobovať komplikácie aj na okolitých zuboch. Navyše, cysta môže šíriť infekciu.Konkrétny postup pri liečbe problémov so zubami múdrosti závisí od štádia ochorenia a od stavu pacienta. Neurčité a slabšie bolesti pri čiastočne prerezaných osmičkách niekedy vyrieši už zvýšená hygiena okolitej sliznice v kombinácií s lokálnym ošetrením v ambulancii stomatológa. Pri akútnom zápale sa zvyčajne nasadia antibiotiká, dezinfekcia v okolí korunky realizovaná výplachmi ústnej dutiny a po upokojení sa zub odstráni alebo sa vykoná dekapsulácia. „,“ dodáva stomatológ.V prípade, že je korunková časť zuba múdrosti dostatočne prerezaná, umožňuje to odborníkovi odstrániť zub klasickým spôsobom – vytrhnutím s pomocou klieští. To je ten jednoduchší prípad. Pokiaľ nie je korunková časť osmičky dostatočne prerezaná alebo je zaklinená či vyrastá bokom, je chirurgické odstránenie zuba múdrosti o niečo komplikovanejšie. V takých prípadoch sa musia “odklopiť” mäkké tkanivá nad zubom, občas dokonca aj odstrániť kosti pokrývajúce osmičku. Až potom sa môže odstrániť samotný zub a následne sa rana musí zašiť. Výkon prebieha v lokálnej anestézii, ktorá pôsobí 2 až 3 hodiny.Sú aj kontraindikácie, pri ktorých sa neodporúča vykonávať chirurgické odstránenie osmičiek – a to pri poruchách zrážavosti krvi, pri ťažkých srdcových či pľúcnych ochoreniach, pri lokálnych zápaloch v ústnej dutine. V tehotenstve sa neodporúča extrahovať medzi druhým a tretím a medzi siedmym a ôsmym mesiacom.“ Podľa slov primára, na klinike sú dostatočne a špičkovou technikou vybavení aj na zložitejšie stomatochirurgické výkony, preto vedia efektívne pomôcť pri celom spektre problémov so zubami múdrosti. Postupy a technológie, ktoré používajú, garantujú naozaj minimálnu bolestivosť výkonov.Aj keď máme šťastie a osmičky nám narastú bez väčších problémov, nemusíme mať vyhraté. Ich poloha spôsobuje, že ich čistenie je zložitejšie a kazia sa častejšie než iné zuby. Najhoršie sú tie, ktoré sa prerezali iba čiastočne, ďasno okolo nich vytvára záhyb, v ktorom sa usadzujú zbytky jedla a vytvárajú tak ideálne podmienky pre infekciu. Starostlivosť o osmičky neuľahčuje ani to, že sú väčšinou tesne natlačené na susedných stoličkách.