Iracká vláda požiadala Nemecko, aby pokračovalo v boji proti IS

Annegret Krampová-Karrenbauerová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad/Berlín 20. augusta (TASR) - Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová v utorok oznámila, že iracká vláda požiadala Nemecko, aby sa naďalej zúčastňovalo na boji medzinárodnej koalície proti militantom extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a aby dokonca ešte posilnilo svoju misiu.Ministerka po stretnutí s vládnymi predstaviteľmi v Bagdade povedala, že koalícia sa práve nachádza v bode, "keď sa rozhodne, či úspechy proti Islamskému štátu budú dlhodobé, alebo nie".dodala podľa tlačovej agentúry DPA.Krampová-Karrenbauerová je na návšteve Iraku, pretože mandát Nemecka na operáciu má vypršať 31. októbra. V nemeckej vláde sú vnútorné spory o tom, či sa má mandát predĺžiť, čoho hlasnou zástankyňou je aj ministerka.Členovia Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), menšieho partnera v koaličnej vláde, vyzývajú na ukončenie misie v Iraku.Jeden z veliteľov medzinárodnej misie proti militantom IS v Iraku vyhlásil, že ak Nemecko stiahne svojich vojakov, bude to "vážny úder" pre doterajšie úspechy misie.povedal britský generál Christopher Ghika, zástupca veliteľa protiteroristickej koalície, počas návštevy Krampovej-Karrenbauerovej v sídle misie.Ghika upozornil, že militanti si po zničení svojho "kalifátu" vybudovali efektívne tajné siete, a preto boj proti tejto organizácii pokračuje. Dodal, že toto je aj ideologický zápas a cieľom je deradikalizácia bojovníkov Islamského štátu.Vo vojenskom komplexe Tádží pôsobí približne 50 nemeckých vojakov a cvičia tam irackých vojakov v oblastiach, ako je logistika a obrana.Ministerka v utorok informovala, že diskutovala aj o situácii utečencov, ktorí ušli pred Islamským štátom. Podľa svojich slov tiež súhlasí s názorom, že pre regióny, kde sú militanti aktívni, je dôležité čistiť územie od mín a iných nebezpečných materiálov.Od decembra 2017, keď militantov Islamského štátu vyhnali z Iraku, sa bezpečnosť v krajine zlepšila, predovšetkým v hlavnom meste Bagdad. Avšak v iných oblastiach Iraku sú stále aktívne malé skupiny militantov.Irak sa teraz zapája do konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, keďže USA sú stále dôležitým spojencom vlády v Bagdade a iracká vláda má zároveň so susedným Iránom dobré vzťahy.