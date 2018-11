Iracký chlapec zahynul, keď dodávka s migrantmi unikala pred políciou

Ilegálni imigranti pri bráne zadržiavacieho strediska na gréckom ostrove Samos v Egejskom mori. - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Solún 10. novembra (TASR) - Štvorročný iracký chlapec zahynul a ďalších 27 ľudí utrpelo zranenia, keď dodávka vezúca migrantov narazila pri úniku pred políciou do kamióna v severnom Grécku. V sobotu o tom informovala grécka polícia.Medzi zranenými boli dvaja pašeráci, vrátane 24-ročného irackého vodiča.Dodávka s bulharským evidenčným číslom v piatok večer nezastavila na policajnom kontrolnom stanovišti. Vodič vo vysokej rýchlosti vyšiel z hlavnej cesty a zrazil sa s kamiónom, približne 80 kilometrov východne od mesta Solún. Vodič gréckeho kamióna vyviazol z nehody bez zranení, uviedla tlačová agentúra AP.Migranti pochádzajú z Iraku, Somálska a Bangladéša. Piati zo zranených sú neplnoleté osoby, dvaja z nich majú vážne poranenia.Pašerácke gangy žiadajú vysoké sumy od migrantov, ktorých následne pri hranici s Tureckom natlačia do malých nákladných vozidiel a odvezú ich do severogréckeho Solúnu a často sa im stávajú nehody.Grécka polícia pri inej piatkovej akcii zatkla dvoch pakistanských prevádzačov operujúcich z Turecka.Polícia zadržala dvoch podozrivých vo veku 23 a 26 rokov, keď prevádzali deväť migrantov pochádzajúcich z Pakistanu a jedného z Bangladéša cez rieku oddeľujúcu Grécko a Turecko. Obaja podozriví mali práve zakotviť s malým člnom na gréckom brehu rieky.Na druhom, tureckom brehu čakalo na prepravu tým istým člnom okolo 80 migrantov.Polícia v sobotu uviedla, že prevádzači operujú z Turecka a predtým jej neboli známi.Grécko-turecká hranica je rušnou trasou pre pašovanie migrantov. Po preplávaní rieky natlačia migrantov do áut a dodávok, odkiaľ ich dopravujú do Solúnu, Atén alebo do inej krajiny, doplnila agentúra AP.