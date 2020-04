Iracký pár sa zosobášil uprostred pandémie, o pomoc požiadali políciu (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2020 - Iracký študent Ahmed Khaled al-Kábi mohol osláviť vytúžený sobáš s láskou svojho života vďaka pomoci polície.Dvadsaťtriročný muž, ktorý svoju novomanželku požiadal o roku vlani, plánoval veľkú svadbu s rodinou a priateľmi v irackom meste Nadžaf, no zámer mu prekazila pandémia koronavírusu. V snahe zabrániť šíreniu nákazy totiž iracká vláda nariadila prísne bezpečnostné opatrenia, vrátane zákazu zhromažďovania veľkých skupín ľudí.Navyše, Nadžaf patrí medzi najviac zasiahnuté mestá v Iraku, keď naň pripadá zhruba 20 % celkového počtu potvrdených prípadov v krajine. Provincia hlási 257 potvrdených prípadov a najmenej päť úmrtí. Celkovo zatiaľ v Iraku ochoreniu COVID-19 podľahlo 72 ľudí a krajina potvrdila vyše 1 300 prípadov nákazy.Keďže al-Kábi nechcel sobáš odkladať, prišiel s iným plánom. Požiadal o pomoc miestne bezpečnostné zložky a polícia zareagovala tak, že mu poskytla autá a jeho nevestu previezla na rodinnú oslavu pre šesť ľudí."Nečakala som, že moja svadba bude takáto. Dúfala som v oslavu a návštevu imáma, no to sme nemohli," vyjadrila sa nevesta Rukaja Rahim.