Iracký parlament chce, aby tisíce amerických vojakov opustili krajinu

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Iracký parlament sa v nedeľu zhodol na tom, že by americkí vojaci mali opustiť krajinu. Reagovali tak na útok, počas ktorého Spojené štáty zabili veliteľa elitných jednotiek iránskych Revolučných gárd Kásema Solejmáního.Väčšina zo 180 poslancov prijala rezolúciu, v ktorej žiadajú vládu, aby ukončila dohodu, na základe ktorej Washington pred štyrmi rokmi poslal vojakov, aby krajine pomohli bojovať proti extrémistickej skupine Islamský štát (IS).V Iraku sa nachádza približne 5200 amerických vojakov. Ich stiahnutie by mohlo umožniť militantom posilniť svoje postavenie. Mnohí sunnitskí a kurdskí poslanci sa nezúčastnili na hlasovaní, a to zrejme preto, lebo s ukončením dohody nesúhlasia.