Irán má už 370 kilogramov uránu obohateného na 4,5 percenta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 13. augusta (TASR) - Irán v utorok oznámil, že obohatil 370 kilogramov uránu na 4,5-percentný podiel štiepneho izotopu, čo by znamenalo dvojnásobné porušenie dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu, ktorú Teherán uzavrel v roku 2015 so svetovými mocnosťami. Uviedla to agentúra DPA, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie hovorcu Iránskej organizácie pre atómovú energiu Behrúza Kamálvandího pre domácu tlačovú službu ISNA.Dohoda z roku 2015 dovoľuje Iránu vlastniť 300 kilogramov uránu obohateného nanajvýš na 3,67 percenta. Kamálvandí ešte začiatkom júla oznámil, že Irán začal s obohacovaním na 4,5 percenta. Teherán predtým hlásil taktiež prekročenie povolených zásob nízkoobohateného uránu.Irán tento rok pozastavil plnenie záväzkov zo spomínanej dohody po tom, ako od nej ešte vlani odstúpili Spojené štáty. Tie zároveň obnovili sankcie voči Teheránu, ktoré tento rok ešte sprísnili, čo viedlo k stupňovaniu napätia medzi týmito krajinami.Európske mocnosti, ktoré s odstúpením Spojených štátov nesúhlasia, sa snažili presvedčiť Irán, aby dohodu ďalej dodržiaval. Druhá strana však avizovala, že v septembri začne obohacovať urán až na 20 percent, ak zostávajúci signatári (Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko) nenájdu spôsoby, ako čeliť americkým sankciám voči Teheránu.