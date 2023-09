Irán neprávom zadržiava už viac ako 500 dní švédskeho diplomata, potvrdil to šéf európskej diplomacie Borrell

Vo väzení už od minulého roka

Nelegálne zadržanie

5.9.2023 (SITA.sk) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell potvrdil, že Irán väzní 33-ročného švédskeho občana Johana Floderusa, ktorý je zamestnancom inštitúcií Európskej únie (EÚ) „Neprestaneme“, kým nebude Johan Floderus oslobodený, povedal Borell v utorok. Informuje o tom portál Euronews.Johana Floderusa v Iráne zatkli v apríli minulého roka a vo väzení v Teheráne je už viac ako 500 dní. Podrobnosti o prípade prvý raz v pondelok zverejnil denník New York Times, ktorý uviedol, že Floderus je pracovníkom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) , čiže diplomatickej služby Európskej únie. Európska komisia najprv odmietla zverejniť Floderusovu identitu a uviedla len, že ide o prípad švédskeho občana, ktorého iránska vláda zneužila ako „pešiaka na šachovnici z politických dôvodov“.Borrell však v utorok potvrdil informácie amerického denníka a povedal, že Floderusa „zadržiavajú nelegálne“.„Chcem zdôrazniť, že ja osobne, celý môj tím na všetkých úrovniach, európske inštitúcie v úzkej koordinácii so švédskymi úradmi a s jeho rodinou tlačíme na iránske úrady, aby ho prepustili,“ povedal Borell novinárom na ministerskej schôdzke v španielskom meste Cádiz.Podľa denníka New York Times Floderus najprv Irán navštívil ako predstaviteľ EÚ, ale v čase, keď ho zatkli, bol v krajine na súkromnej turistickej ceste s priateľmi. Teherán ho potom obvinil so „špionáže“, čo však ľudia, ktorí ho poznajú, rozhodne odmietajú.