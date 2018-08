Irán označil odstúpenie USA od jadrovej dohody za ekonomickú agresiu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. augusta (TASR) - Medzinárodný súdny dvor (ICJ) so sídlom v Haagu sa v pondelok začal zaoberať žalobou Iránu proti Spojeným štátom pre ich jednostranné odstúpenie od jadrovej dohody, ktorú v roku 2015 uzavrelo s Teheránom šesť svetových mocností. Informovala o tom agentúra DPA.Na pondelňajšom prvom pojednávaní označil Irán odstúpenie od dohody zo strany Spojených štátov za "otvorenú ekonomickú agresiu" a uviedol, že sankcie, ktoré USA na Teherán následne uvalili, majú "škodlivé dôsledky pre Irán a iránsky ľud". Irán argumentuje, že americké sankcie sú v rozpore s dohodou o priateľstve uzavretou medzi Teheránom a Washingtonom v roku 1955.Podľa Teheránu americké sankcie poškodzujú iránsku ekonomiku a menu, mali by byť zrušené a Irán by mal byť odškodnený za straty, ktoré v ich dôsledku utrpel.Irán a skupina šiestich veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli v júli 2015 ku komplexnej dohode o jadrovom programe Teheránu, čím zavŕšili viac než desaťročie rokovaní na túto tému. Na základe tejto dohody mali byť zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa obáv Západu zameraný na získanie atómových zbraní.Americký prezident Donald Trump oznámil v máji jednostranné odstúpenie od dohody s Iránom, na čo rozhodol o obnovení amerických sankcií voči Teheránu. Európska únia s obnovením sankcií nesúhlasí a európske podniky chce pred nimi chrániť.Irán po Trumpovom rozhodnutí deklaroval, že chce jadrovú dohodu zachovať, avšak len vtedy, ak zvyšných päť signatárov dokáže zaručiť, že Iránci nebudú čeliť hospodárskej izolácii.