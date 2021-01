Irán plánuje čo najskôr obohacovať urán nad limity stanovené jadrovou dohodou

Dohľad Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

Trvajú na mierovom jadrovom programe

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Irán plánuje čo najskôr začať s obohacovaním uránu na 20% vo svojom podzemnom jadrovom zariadení Fordo. V sobotu to v štátnej televízii povedal šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu Alí Akbar Salehi."Sme ako vojaci a naše prsty sú na spúšťach. Veliteľ by mal zaveliť a my vystreliť. Sme na toto pripravení a budeme to vyrábať, čo najskôr," vyjadril sa Salehi na margo obohacovania uránu, ktorému vydláždila cestu nová legislatíva schválená parlamentom aj Radou strážcov, ktorá dohliada na ústavu.Ako tiež uviedol, aby mohli obohacovať na 20%, musia prírodný urán v centrifúgach nahradiť uránom, ktorý už obohatili na 4%. Všetko by sa to malo diať pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Samotná MAAE potvrdila, že Teherán o jeho plánoch informoval jej inšpektorov. "Irán informoval agentúru, že v súlade s právnym úkonom, ktorý nedávno prijal tamojší parlament, má Iránska organizácia pre atómovú energiu v úmysle vyrábať nízko obohatený urán ... do 20% v závode na obohacovanie paliva Fordo," uvádza v stanovisku MAAE. Agentúra neuviedla, kedy Irán plánuje začať s obohacovaním, podotkla však, že má v krajine stále prítomných inšpektorov, ktorí majú bežný prístup do Fordo.Spomínaný parlamentný návrh, ktorý má zvýšiť tlak na Európu v snahe o pomoc s americkým sankciami, tiež vyzýva na vyhostenie inšpektorov z MAAE z Iránu. Zdá sa však, že Teherán sa zatiaľ v tejto súvislosti nerozhodol zakročiť, uvádza agentúra AP.Obohacovanie uránu na 20 % je menej, ako je potrebné pre jadrové zbrane, ale viac ako je potrebné na civilné využitie. Výrazne to však porušuje limity stanovené jadrovou dohodou Iránu so svetovými mocnosťami z roku 2015, od ktorých Teherán začal upúšťať po odstúpení USA v roku 2018 a následnom uvalení sankcií z ich strany. V súčasnosti Irán obohacuje urán na 4,5%, pričom už aj to porušuje dohodu, ktorá stanovila limit na 3,67%.Podľa odborníkov má Irán v súčasnosti dostatok zásob nízko obohateného uránu na prinajmenšom dve jadrové zbrane, ak by sa rozhodol ich vyvíjať. Irán dlhodobo trvá na tom, že jeho jadrový program je mierový.