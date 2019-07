Irán pokladá zadržanie britského tankera za právne opatrenie

Britský tanker v Hormuzskom prielive, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 22. júla (TASR) - Zadržanie ropného tankera plávajúceho pod britskou vlajkou, ku ktorému došlo v piatok v Hormuzskom prielive, bolo právnym opatrením. V pondelok to povedal hovorca iránskej vlády Alí Rabií, ktorého citovala agentúra AFP.," uviedol na tlačovej konferencii v Teheráne Rabií.V reakcii na piatkové zadržanie tankera Stena Impero Iránom bude v pondelok pod vedením britskej premiérky Theresy Mayovej zasadať špeciálny vládny výbor Cobra.Minister zahraničných vecí Jeremy Hunt bude v pondelok popoludní o najnovšom vývoji v tejto záležitosti informovať členov Dolnej snemovne britského parlamentu. Poslancom oznámi, aké ďalšie kroky plánuje vo veci podniknúť britská vláda.Incident so zadržaním britskej lode prišiel po vyhrážkach Teheránu, že sa odplatí za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.Piatkové zadržanie tankera na najdôležitejšej námornej trase pre obchod s ropou vníma Západ ako závažnú eskaláciu po troch mesiacoch konfrontácie, pri ktorej sa Irán a USA už dostali na pokraj vojny.