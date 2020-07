Irán poslal do Francúzska čiernu skrinku zo zostreleného ukrajinského lietadla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Irán poslal do Francúzska čiernu skrinku z ukrajinského civilného lietadla, ktoré v januári nedopatrením zostrelili jeho ozbrojené sily. V sobotu o tom informovala polooficiálna agentúra ILNA, ktorá citovala poradcu ministra zahraničia Mohsena Baharvánda.Podľa jeho slov letový záznamník Boeingu 737-800, poslali v piatok a do Paríža s ním vycestovali aj iránski predstavitelia súdnictva a civilného letectva. Dáta zo skrinky by mali Francúzi začať analyzovať v pondelok.Let PS752 zostrelili 8. januára krátko po vzlietnutí z Medzinárodného letiska imáma Chomejního iránske Revolučné gardy. Zomrelo všetkých 176 ľudí na palube.Irán pôvodne tvrdil, že haváriu lietadla spôsobila technická chyba, neskôr však priznal, že ho omylom zostrelili jeho sily. Tie sa pripravovali na protiútok po tom, čo v reakcii na zabitie prominentného generála Kásema Solejmáního ostreľovali americké základne v Iraku.Irán po zostrelení lietadla intenzívne rokoval s Ukrajinou, Kanadou a inými štátmi, ktoré mali na palube lietadla občanov a požadovali dôsledné vyšetrenie incidentu. Prečo Irán poslal čiernu skrinku do Francúzska ILNA nevysvetlila.