Irán prepustil zatknutú ruskú novinárku Juliju Juzikovú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 10. októbra (TASR) - Irán prepustil ruskú novinárku Juliju Juzikovú, zadržanú pre podozrenie z napojenia na izraelské tajné služby, a už letecky pricestovala do Moskvy. Vo štvrtok o prepustení informovalo ruské veľvyslanectvo v Teheráne.Juzikovú (38) zatkli 2. októbra v hotelovej izbe v iránskej metropole, pripomenula tlačová agentúra AFP.Hovorca iránskej vlády povedal, že novinárka bola zadržaná pre údajné porušenie predpisov platných pre víza, ale ruské veľvyslanectvo uviedlo, že Juzikovú obvinili zo špionáže pre izraelské spravodajské služby.napísala ruská ambasáda na Twitteri.Novinár Boris Vojcechovskij, ruskými médiami identifikovaný ako Juzikovej bývalý manžel, na Facebooku oznámil, že lietadlo ruskej spoločnosti Aeroflot so žurnalistkou už pristálo na letisku v ruskom hlavnom meste, napísala agentúra AP.Rusko si minulý týždeň predvolalo iránskeho veľvyslanca v Moskve, aby vysvetlil okolnosti novinárkinho zadržania.Juziková pracuje pre viacero periodík, medzi inými aj pre ruskú mutáciu amerického týždenníka Newsweek. Je autorkou dvoch kníh, vrátane knihy Beslanskij slovar (Beslanský slovník) so svedectvami ľudí, ktorí prežili masaker v škole v juhoruskom meste Beslan. Počas rukojemníckej drámy, ktorú v roku 2004 rozpútali čečenskí teroristi, a následnej oslobodzovacej akcie ruských bezpečnostných zložiek zahynulo viac ako 330 ľudí, pričom vyše polovica obetí boli deti.