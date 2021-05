Irán prestal zverejňovať snímky z jadrových zariadení, očakáva zmiernenie sankcií

Trojmesačná dohoda o uchovávaní záznamov

23.5.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodní inšpektori už nemajú prístup k snímkam z iránskych jadrových zariadení. V nedeľu to oznámil predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf s tým, prístup Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) k snímkam vypršal v sobotu 22. mája.V decembri iránsky parlament schválil zákon o pozastavení časti inšpekcií MAAE v jadrových zariadeniach krajiny, ak európski signatári jadrovej dohody do februára neposkytnú Iránu pomoc zmierňujúcu sankcie v oblasti ropného a bankového sektora.MAAE s Iránom uzavrela trojmesačnú dohodu o uchovávaní záznamov z monitorovacích prístrojov v jadrových zariadeniach. Teherán však pohrozil, že snímky zmaže, ak nedosiahnu dohodu. Osud snímok zatiaľ nie je známy a tiež nie je jasné, čo rozhodnutie Iránu znamená pre osobné kontroly inšpektorov z MAAE.MAAE informovala, že jej generálny riaditeľ neskôr počas nedele so situáciou oboznámi novinárov. O prístup k snímkam iránskych zariadení MAAE prišla v čase eskalujúceho napätia počas diplomatického úsilia o zachránenie jadrovej dohody svetových veľmocí s Iránom z roku 2015.Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 rozhodol o jednostrannom odstúpení USA od jadrovej dohody, po čom islamská republika začala obohacovať a skladovať urán nad úrovne, ktoré dokument zakotvuje. Administratíva súčasného prezidenta USA Joea Bidena je ochotná vrátiť sa k dohode.