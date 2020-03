Irán strojnásobil svoje zásoby obohateného uránu a presiahol hranicu jednej tony

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2020 (Webnoviny.sk) - Irán za posledné tri mesiace viac než strojnásobil svoje zásoby obohateného uránu a teraz ho má už viac než tonu, čo je v rozpore s jadrovou dohodou so svetovými mocnosťami z roku 2015. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).V správe pre členské štáty uviedla, že k 19. februáru sa celkové zásoby obohateného uránu v Iráne vyšplhali na 1 020,9 kilogramu. Podľa predposlednej správy z 3. novembra 2019 to bolo pre porovnanie ešte len 372,3 kilogramu. Jadrová dohoda so svetovými mocnosťami pritom dovoľuje Teheránu vlastniť len zásoby do 202,8 kilogramu.V správe sa tiež uvádza, že MAAE identifikovala tri lokality, kde krajina môže uskladňovať nedeklarovaný jadrový materiál a uskutočňovať s ním súvisiace aktivity bez toho, aby o tom vedeli medzinárodní pozorovatelia.Napätie s Iránom sa vystupňovalo, odkedy v roku 2018 od jadrovej dohody Teheránu so svetovými mocnosťami odstúpil americký prezident Donald Trump. Trumpova administratíva opätovne uvalila na Irán ťaživé sankcie s cieľom vyvinúť na islamskú republiku "maximálny tlak". Irán odvtedy začal porušovať podmienky dohody z roku 2015, ktorej účelom bolo obmedziť jeho jadrové aktivity.