Irán testoval balistickú raketu stredného doletu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Teherán 26. júla (TASR) - Irán vykonal úspešnú skúšku balistickej rakety stredného doletu, ktorá preletela približne 110 kilometrov. Oznámil to vo štvrtok večer americký denník New York Times s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa armády USA.Iránska strela typu Šabáb-3 bola odpálená z južného pobrežia krajiny a dopadla východne od hlavného mesta Teherán ležiaceho na severe Iránu. Celý let absolvovala nad iránskym územím.Citovaný zdroj zdôraznil, že raketa neohrozila lode západných krajín ani americké vojenské základne v regióne.Raketová skúška sa uskutočnila v období zvýšeného napätia vo vzťahoch medzi Iránom a Západom. Medzinárodná dohoda o iránskom jadrovom programe Iránu odpaľovanie konvenčných rakiet nezakazuje, čo je jedna z hlavných výhrad Washingtonu voči nej. Spojené štáty požadujú, aby Irán pozastavil všetky aktivity v oblasti vývoja rakiet, čo však Teherán odmieta.Strela Šabáb je vyvinutá na základe severokórejskej rakety Nodong a existuje v niekoľkých verziách. Nejde o novú zbraň, Teherán ju má vo svojom arzenáli už zhruba dve desaťročia. Západní experti upozorňujú na to, že na ňu môže byť potenciálne upevnená aj jadrová hlavica.Irán zadržal 19. júla v Hormuzskom prielive ropný tanker plaviaci sa pod britskou vlajkou. Stalo sa tak zhruba dva týždne po tom, ako v britskom zámorskom území Gibraltár zadržali iránsky supertanker.Washington a Teherán zase vedú spor týkajúci sa porušovania dohody o iránskom jadrovom programe. Irán v júni zostrelil nad Hormuzským prielivom americký prieskumný dron. Americká armáda tvrdí, že minulý týždeň zostrelila dva iránske drony, čo však islamská republika popiera.