Irán tlmočil nesúhlas s chystaným zásahom Turecka v Sýrii

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 8. októbra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf povedal tureckému rezortnému partnerovi Mevlütovi Čavušoglovi, že Teherán je proti vojenskému zásahu v Sýrii, aký v súčasnosti chystá Ankara. Informovala o tom v utorok agentúra AFP, ktorá citovala z vyhlásenia iránskeho ministerstva zahraničných vecí.Zaríf podľa neho v telefonáte s Čavušoglom požadoval "rešpektovanie územnej celistvosti a štátnej zvrchovanosti Sýrie" a zároveň zdôraznil "potrebu bojovať proti terorizmu a nastoliť stabilitu a bezpečnosť v Sýrii". Čavušoglu zase ubezpečil, že spomínaná vojenská operácia bude len "dočasná".Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok oznámil, že Turecko je pripravené začať vojenskú operáciu proti kurdským silám na severe Sýrie po tom, ako dostal "zelenú" od prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa.Ten rozhodol o stiahnutí amerických vojsk s danej oblasti, čo vyvolalo v Spojených štátoch ostrú kritiku. Washington sa totiž podľa odporcov tohto kroku odvracia od Kurdov, ktorí priniesli v Sýrii veľké obete v bojoch proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).Erdogan ešte minulý týždeň vyhlásil, že jeho krajina stráca trpezlivosť, pokiaľ ide spoluprácu so Spojenými štátmi v úsilí vytvoriť bezpečnú zónu na severe Sýrie, kam by bolo možné z Turecka presídliť milióny utečencov. Naznačil tak, že Turecko bezprostredne chystá vlastnú operáciu.Kurdské milície Oddiely ľudovej obrany (YPG) ovládajú na severe Sýrie územie východne od rieky Eufrat. Pre Washington sú rozhodujúcim partnerom v boji proti Islamskému štátu, podľa Ankary sú však "teroristickou" odnožou kurdských separatistov pôsobiacich na území Turecka.Turecký viceprezident Fuat Oktay v utorok vyhlásil, že "pokiaľ ide o bezpečnosť Turecka, hranice určujú samotní Turci". Podľa agentúry AP išlo o zrejmú odpoveď na výroky Trumpa, ktorý v pondelok pohrozil zničením tureckej ekonomiky, ak by bol postup Ankary "nepatričný".