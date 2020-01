Irán už nemá limit pre obohacovanie uránu, ale americké sankcie sú pre ekonomiku bolestivé

Odstúpenie od jadrovej dohody

Napätie s USA

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Pre Irán už neexistuje "žiadny limit" pre obohacovanie uránu po rozhodnutí vzdať sa záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody. Vyhlásil to vo štvrtok iránsky prezident Hasan Rúhání. Irán sa vzdal svojich záväzkov v reakcii na nedávne zabitie svojho vysokopostaveného generála Kásema Solejmáního pri americkom nálete.Rúhání v prejave pred šéfmi bánk tiež povedal, že jadrový program krajiny je "v lepšom stave", ako bol pred dohodou so svetovými mocnosťami z roku 2015. Priznal však, že americké sankcie sú pre ekonomiku bolestivé.Washington ich opätovne uvalil na islamskú republiku v roku 2018, keď od dohody jednostranne odstúpil, sčasti pre iránsku podporu ozbrojených skupín v regióne a balistický raketový program krajiny.Teherán začal jadrovú dohodu následne porušovať a Rúhání priznal aj postupne narastajúce napätie so Spojenými štátmi.“Jediná guľka môže spôsobiť vojnu a nevystrelenie jedinej guľky môže viesť k mieru," povedal prezident a dodal, že jeho administratíva sa usiluje o väčšiu bezpečnosť.