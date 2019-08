Irán varoval USA pred zadržaním supertankera

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 19. augusta (TASR) - Irán v pondelok varoval Spojené štáty pred zadržaním ropného tankera Grace 1, ktorému britské úrady povolili vyplávať z Gibraltáru. S odvolaním sa na iránsku diplomaciu o tom informovala agentúra AFP.povedal na tlačovej konferencii hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví v súvislosti s tým, že Washington dal príkaz na zadržanie iránskeho supertankera.Iránsky tanker - s novým menom Adrian Darya 1 - v noci na pondelok zdvihol kotvy a začal sa vzďaľovať od pobrežia Gibraltáru. Supertanker vyplával krátko pred polnocou juhovýchodným smerom. Cieľová destinácia plavidla, ktoré prepravuje ropu v hodnote 130 miliónov dolárov, nebola známa.Iránsky tanker Grace 1 zadržali príslušníci Britského kráľovského námorníctva 4. júla v britskom zámorskom území Gibraltár. Stalo sa tak na základe podozrenia, že vezie ropu do Sýrie, a tým porušuje sankcie Európskej únie voči Damasku.Británia napokon vo štvrtok supertanker Grace 1 prepustila, keď sa Teherán písomne zaviazal, že plavidlo nevyloží ropu v Sýrii a neporuší tým sankcie EÚ uvalené na režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Americké ministerstvo spravodlivosti vydalo v piatok príkaz na zadržanie supertankera. Podľa ministerstva v tomto prípade došlo k pokusu o "protiprávny prienik do amerického finančného systému s cieľom podpory nezákonných dodávok z Iránu do Sýrie realizovaných iránskymi revolučnými gardami", ktoré USA považujú za zahraničnú teroristickú organizáciu.