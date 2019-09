Irán varoval, že sa výrazným krokom vzdiali od jadrovej dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 2. septembra (TASR) - Hovorca iránskej vlády v pondelok varoval, že Teherán prijme "", ktorým sa vzdiali od jadrovej dohody so svetovými veľmocami, ak mu Európa do uplynutia tohtotýždňovej lehoty neponúkne nové podmienky.Vládny hovorca Alí Rabíí sa tak vyjadril pred novinármi v Teheráne, uviedla agentúra AP.Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf je v súčasnosti v Moskve a jeho námestník pocestuje s tímom ekonómov do Paríža, aby sa pokúsili na poslednú chvíľu situáciu diplomaticky vyriešiť.Jadrová dohoda medzi Iránom a svetovými veľmocami - USA, Ruskom, Čínou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom - zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby Irán nemohol túto technológiu využiť na výrobu jadrových zbraní.Irán tento rok pozastavil plnenie niektorých záväzkov zo spomínanej dohody. Reagoval tým na rozhodnutie Spojených štátov, ktoré v roku 2018 od dohody odstúpili a zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy.Irán pohrozil, že od 6. septembra začne obohacovať urán na úroveň 20 percent, ak zostávajúce signatárske krajiny dohody nevyvinú úsilie na zmiernenie vplyvu amerických sankcií.