Irán vedel o zostrelení ukrajinského lietadla okamžite, naznačuje uniknutá nahrávka

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Uniknutá nahrávka komunikácie medzi iránskym dispečerom letovej prevádzky a iránskym pilotom naznačuje, že tamojšie úrady okamžite vedeli, že ukrajinské lietadlo zostrelila pri Teheráne raketa, hoci to niekoľko dní popierali.V nedeľňajšej televíznej reportáži potvrdil pravosť nahrávky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a v pondelok jej legitímnosť uznal aj vedúci iránskeho vyšetrovacieho tímu Hassan Rezáeífar s tým, že ju odovzdali ukrajinským úradom.Ukrajinská televízna stanica 1+1 zverejnila prepis nahrávky, ktorá obsahuje rozhovor v perzštine medzi dispečerom a pilotom, ktorý údajne letel s dopravným lietadlom Fokker 100 iránskej spoločnosti Aseman Airlines zo Šírázu do Teheránu.Pilot hovorí, že videl sériu svetiel z rakety a pýta sa na to dispečera, ktorý o ničom nevie. Svetlá sa podľa pilota objavili pri letisku Payam, neďaleko ktorého Revolučné gardy spustili raketový systém TOR-M1. Keď dispečer povie, že nedostali žiadne hlásenie, pilot trvá na tom, že videl výbuch."Videli sme veľmi veľké svetlo, naozaj neviem, čo to bolo," hovorí. Dispečer sa následne pokúsi nadviazať kontakt s ukrajinským lietadlom, ale neúspešne.Verejne dostupné radarové informácie o sledovaní letov naznačujú, že let 3768 Aseman Airlines bol dostatočne blízko Teheránu, aby videl výbuch, píše agentúra AP."Nahrávka naozaj ukazuje, že iránska strana od začiatku vedela, že naše lietadlo zostrelila raketa, v čase zostrelenia si toho boli vedomí," povedal Zelenskyj pre 1+1. Ukrajinský prezident zopakoval svoje požiadavky, aby dáta zo záznamníkov letových údajov mohli dešifrovať v Kyjeve.V pondelok do Teheránu vycestujú ukrajinskí vyšetrovatelia, ktorí sa zúčastnia na získavaní dát z čiernych skriniek. Zelenskyj trvá na ich poslaní do Kyjeva a tvrdí, že je to pre nich "veľmi dôležité".Iránske úrady zverejnenie nahrávky odsúdili ako neprofesionálne, pretože to je podľa nich súčasťou utajenej správy."Pre toto konanie Ukrajincov im už nechceme dať žiadne ďalšie dôkazy," povedal podľa správy polooficiálnej tlačovej agentúry Mehr Rezáeífar.Let PS752 zostrelili 8. januára krátko po vzlietnutí z Medzinárodného letiska imáma Chomejního iránske Revolučné gardy. Zomrelo všetkých 176 ľudí, ktorí boli na palube. Irán pôvodne tvrdil, že haváriu lietadla spôsobila technická chyba, neskôr však priznal, že ho omylom zostrelili jeho sily.