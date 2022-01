Irán, Venezuela či Sudán prišli o hlasovacie práva na Valnom zhromaždení OSN, dôvodom sú ich nedoplatky

Trom štátom hlasovacie právo ostalo

Najviac musí zaplatiť Venezuela

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Irán, Venezuela a Sudán majú nedoplatky do prevádzkového rozpočtu Organizácie Spojených národov (OSN) a patria medzi osem krajín, ktoré stratili svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení. V liste predsedovi Valného zhromaždenia Abdulláhovi Šahídovi, ktorý cirkuloval v stredu, to oznámil generálny tajomník OSN António Guterres.O hlasovacie práva prišli aj Antigua a Barbuda, Konžská republika, Guinea, Papua Nová Guinea a Vanuatu. Pozastavenie hlasovacích práv má okamžitú platnosť.Charta OSN uvádza, že členovia, ktorých nedoplatky sa rovnajú alebo prevyšujú výšku ich príspevkov za predchádzajúce dva celé roky, strácajú svoje hlasovacie práva. Zároveň však dáva Valnému zhromaždeniu právomoc rozhodnúť, či „je nezaplatenie spôsobené podmienkami, ktoré člen nemôže ovplyvniť“, a v takom prípade môžu hlasovacie práva krajine zostať, vysvetľuje agentúra AP.Valné zhromaždenie rozhodlo, že z krajín s nedoplatkami budú môcť hlasovacie práva zostať trom africkým štátom. Sú nimi Komory, Svätý Tomáš a Princov ostrov a Somálsko.Minimálne platby na obnovenie práv sú podľa Guterresovho listu pre Irán 18 412 438 dolárov, 39 850 761 dolárov pre Venezuelu a v prípade Sudánu 299 044 dolárov. Každá z ďalších piatich krajín potrebuje zaplatiť menej ako 75-tisíc dolárov na obnovenie daných práv.Irán prišiel o hlasovacie práva aj v januári 2021. Späť ich získal v júni po splatení minimálnej dlžnej platby. Skritizoval vtedy USA za to, že udržiavajú v platnosti sankcie, ktoré mu bránia dostať sa k miliardám dolárov v zahraničných bankách. Zástupca hovorcu OSN Farhan Haq vtedy poďakoval bankovým a vládnym orgánom na rôznych miestach vrátane Južnej Kórey za umožnenie platby.(1 EUR = 1,1370 USD)