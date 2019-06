Irán vylúčil rozhovory o balistických strelách i regionálnom napätí

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 7. júna (TASR) - Irán nebude so svetovými veľmocami rokovať o iných otázkach, než je tzv. jadrová dohoda z roku 2015. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí to uviedol v piatok v reakcii na vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý navrhol rozhovory o obmedzení balistického raketového programu aTeheránu. Informovala o tom agentúra DPA."Témy mimo jadrovej dohody sú nepodstatné a tejto dohode nepomôžu," povedal hovorca iránskeho ministerstva Abbás Músaví.citovala ho štátna tlačová agentúra IRNA.Viesť rozhovory o čomkoľvek inom by podľa hovorcuIránsky prezident Hasan Rúhání a minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf už predtým uviedli, že Teherán by bol ochotný rozšíriť rozhovory len vtedy, ak by bola dohoda z roku 2015 oživená a boli by stiahnuté sankcie USA voči islamskej republike.Macron svoj návrh vyslovil vo štvrtok na tlačovej konferencii s prezidentom USA Donaldom Trumpom vo Francúzsku, na ktorej zdôraznil, že obe krajiny majú rovnaké ciele, pokiaľ ide o Teherán.Vlaňajšie jednostranné odstúpenie Spojených štátov od jadrovej dohody a následné opätovné uvalenie sankcií na iránsky ropný a bankový sektor, ktoré značne zvýšilo ekonomický tlak na Teherán, dostalo do ťažkej situácie európske krajiny želajúce si dohodu zachovať.Rúhání v máji vyhlásil, že Irán začne znova s obohacovaním uránu, ak nebudú sankcie zrušené do 60 dní.V rámci snáh o záchranu jadrovej dohody navštívi v pondelok Teherán nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.