Irán začal napúšťať uránový plyn do centrifúg v zariadení Fordú

Dubaj/Teherán 6. novembra (TASR) - Irán začal napúšťať plynnú zlúčeninu uránu do odstrediviek v podzemnom jadrovom zariadení Fordú, čo predstavuje ďalší odklon od záväzkov v rámci dohody o obmedzení tamojšieho jadrového programu. Informovala o tom v stredu iránska štátna televízia, ktorej správu prevzali tlačové agentúry Reuters a TASS.Na základe dohody z roku 2015 medzi Teheránom a svetovými mocnosťami má zariadenie Fordú slúžiť výhradne na výskumné účely, najnovším krokom sa však stáva opäťTelevízia uviedla, že napĺňanie centrifúg plynom sa začalo za prítomnosti inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).Irán súhlasil v roku 2015 okrem iného s tým, že premení zariadenie Fordú na "", kde bude 1044 inštalovaných odstrediviek slúžiť na iné účely než sporné obohacovanie uránu - napríklad na výrobu stabilných izotopov s rôznorodým civilným využitím.Irán sa postupne odkláňa od svojich jadrových záväzkov, odkedy vlani od spomínanej dohody odstúpili Spojené štáty, ktoré tiež uvalili na Irán nové sankcie. "uviedla štátna televízia na margo najnovšieho vývoja.Iránsky prezident Hasan Rúhání ešte v utorok oznámil, že 1044 centrifúg vo Fordú začnú nasledujúci deň napĺňať plynom fluorid uránový (UF6). To by však bolo v rozpore s jadrovou dohodou, keďže ide o zlúčeninu používanú v procese obohacovania uránu, píšu svetové tlačové agentúry.Práve na produkciu obohateného uránu, ktorý môže byť využitý ako palivo v jadrových reaktoroch alebo ako munícia v jadrových hlaviciach, dohoda zaviedla pre Irán prísne limity. Výmenou za tieto obmedzenia sa zvyšné signatárske krajiny zaviazali zmierniť ekonomické sankcie voči Iránu.